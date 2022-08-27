В США произошла перестрелка, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в городе Хьюстон, передает CNN.

По данным издания, на месте происшествия были найдены тела четырех человек, в том числе тело подозреваемого, убитого в ходе перестрелки с бывшим офицером полиции.

Инцидент произошел ночью, когда злоумышленник поджег здание, а затем открыл огонь по покидающим строение людям. На данный момент дело расследуют окружная прокуратура и полиция Хьюстона.