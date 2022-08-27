Украинцев ожидает самая холодная зима за последние десятилетия

«Жителям Украины необходимо подготовиться к зиме, поскольку температура в помещениях будет ниже 20 градусов». Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью The Guardian.

По его словам, температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. При этом сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно.

Витренко также посоветовал украинцам запастись теплой одеждой и одеялами на случай, если температура на улице упадет до -10 градусов.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что многие аспекты проведения отопительного сезона зависят от помощи международных партнеров, поскольку Украине нужны средства для импорта газа.

«Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках», - подчеркнул Витренко.