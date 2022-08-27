Россия обстреляла Харьков, Ровно и Николаев
В Харькове прогремела серия взрывов в воскресенье, 28 августа, сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.
«Удары по Харькову. Возможно, что центр города. Всем в укрытия», - написала она в Telegram.
Также вечером 28 августа в Ровенской области прогремело несколько взрывов.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что на севере области были слышны взрывы. Telegram-каналы пишут, что было как минимум два мощных взрыва. А в городе Сарны есть прилеты по железнодорожному вокзалу.
Взрывы также прогремели в Николаеве. В области объявлена воздушная тревога. Официальной информации относительно причин взрывов пока нет.