Россия обстреляла Харьков, Ровно и Николаев

В Харькове прогремела серия взрывов в воскресенье, 28 августа, сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

«Удары по Харькову. Возможно, что центр города. Всем в укрытия», - написала она в Telegram.

Также вечером 28 августа в Ровенской области прогремело несколько взрывов.