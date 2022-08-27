Зеленский провел секретное совещание
Президент Украины Владимир Зеленский в тайном режиме провел совещание с силовыми структурами, где обсудил ситуацию на фронте и потребности армии, передает пресс-служба Офиса Зеленского.
На встрече присутствовали руководители Вооруженных сил, разведки, Министерств обороны и внутренних дел, Службы безопасности и других силовых ведомств.
На совещании в режиме «секретно» заслушали оперативную информацию о ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Также обсудили обеспечение армии и координацию с партнерами. Кроме того, Зеленский и силовики рассмотрели ход выполнения предыдущих приказов.