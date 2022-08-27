Азербайджан, Иран и Россия будут строить железную дорогу
Азербайджан, Иран и Россия намерены выделить инвестиции на строительство железной дороги Решт-Астара, являющейся частью международного транспортного коридора «Север-Юг», передают иранские СМИ.
По словам заместителя министра дорог и градостроительства Ирана Шахрияра Эфендизаде, официальный Тегеран намерен расширить транзитную торговлю Ирана с Китаем и Россией.
Он добавил, что на встрече чиновников в Азербайджане будет обсуждаться процесс инвестирования в проект строительства железной дороги Решт-Астара.