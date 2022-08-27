Напряженность между Украиной и Израилем Зеленский отменил разговор с Лапидом
Президент Украины Владимир Зеленский отменил телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, который должен был состояться в минувшую среду, 24 августа, передает Ynet.
Причиной отменой разговора, по данным СМИ, является проявление недовольства Киева позицией Израиля, воздержавшегося от участия в виртуальном саммите «Крымской платформы», прошедшем 23 августа.
В виртуальном саммите, проведенном в преддверии 31-й годовщины провозглашения независимости Украины, приняли участие представители 60 государств, в том числе 40 президентов и премьер-министров.
«Поскольку Яир Лапид воздержался от участия в этой демонстрации солидарности с Украиной, Владимир Зеленский отменил телефонный разговор с израильским премьером, инициированный украинской стороной. Темой беседы должно было стать предотвращение массового паломничества хасидов на могилу рабби Нахмана в Умани перед праздником Рош ха-Шана», - пишет издание.