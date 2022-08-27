Госдеп: Россия не хочет признавать риск на Запорожской АЭС

Государственный департамент США заявил, что Россия не хочет признавать серьезный радиологический риск на Запорожской атомной электростанции, из-за чего заблокировала заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, пишет Reuters.

В заявлении говорится, что Российская Федерация сама решила заблокировать консенсус по поводу заключительного документа при закрытии Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Россия сделала это, чтобы не допустить формулировок, которые только признают серьезный радиологический риск на Запорожской АЭС в Украине», – отметили в Госдепе.