Помощник посла Украины в Азербайджане Александр Дорофеев, а также представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств поднялись на самую высокую точку Азербайджана - гору Базадюзю (4466 м).

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Facebook посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского.

«Желто-блакитные цвета украинского флага развевались на самой высокой вершине Азербайджанской Республики!», - подписал дипломат публикацию в социальной сети.