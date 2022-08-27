В Евросоюзе прокомментировали идею создания совместной армии

На седьмом месяце войны в Украине главный дипломат Европейского союза, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в создании совместной армии Евросоюза нет необходимости.

«Ни одна из 27 армий не может быть заменена единой европейской силой. Нам только нужно соединить наши силы, лучше координироваться и инвестировать в безопасность», – сказал он в интервью Kronen Zeitung.

Он добавил, что сейчас ЕС тратит на оборону столько же, сколько и Китай, и в четыре раза больше России, но из-за долгового кризиса и разоружения «не может ответить на нынешние вызовы».