Нехаммер призвал не позволять Путину определять цену на электроэнергию в Европе
Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Европейский союз принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители, в частности на газ, передает Wiener Zeitung.
«Мы должны, наконец, остановить это безумие, которое сейчас происходит на энергетических рынках. А это можно сделать только с помощью европейского решения», — сказал он.
По его словам, тариф на электроэнергию должен быть отделен от цены на газ и снизиться до фактических затрат на выработку.
«Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», - заявил Нехаммер.