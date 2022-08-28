Нехаммер призвал не позволять Путину определять цену на электроэнергию в Европе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Европейский союз принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители, в частности на газ, передает Wiener Zeitung.

«Мы должны, наконец, остановить это безумие, которое сейчас происходит на энергетических рынках. А это можно сделать только с помощью европейского решения», — сказал он.

По его словам, тариф на электроэнергию должен быть отделен от цены на газ и снизиться до фактических затрат на выработку.

«Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», - заявил Нехаммер.