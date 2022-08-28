Зеленский обратился к жителям Донбасса: Мы вернемся

«Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен и ограблен». Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина вернется на Донбасс.

«И жизнь, и достоинство людям Донбасса, и возможность жить в безопасности и счастливо обязательно вернутся. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно – в Крыму», - сказал Зеленский.

Президент Украины также заверил, что российские войска «ощутят последствия закрытого совещания, которое прошло в воскресенье, 28 августа, с участием представителей сектора обороны и безопасности».