Зачем глава «Моссада» едет в Вашингтон?
Директор «Моссада» Давид Барнеа посетит Вашингтон на следующей неделе, сообщил в воскресенье высокопоставленный израильский чиновник, передает «7-й канал».
Барнеа должен поговорить с высокопоставленными чиновниками Белого дома о ядерных переговорах с Ираном.
Ожидается, что администрация Байдена и европейские державы, участвующие в переговорах, завершат переговоры с Тегераном в ближайшие несколько недель, что приведет к подписанию соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, из которого США вышли в 2018 году.
Ранее Барнеа резко раскритиковал Белый дом за предстоящее соглашение и обвинил администрацию Байдена во лжи Израилю.
«Мы делаем вклеенную копию соглашения 2015 года, и единственное, что осталось с тех пор, - это текст», - сказал он, добавив, что сделка, которую администрация Байдена представила Израилю, «основана на лжи».