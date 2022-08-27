Нетаньяху обвинил правительство из-за ядерной сделки с Ираном

Экс-премьер Израиля, ныне лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху обвинил премьер-министра Яира Лапида в «полном отказе» от публичной борьбы против переговоров о возобновлении сделки с Ираном, сообщает The Times of Israel.

По его словам, в прошлом году Лапид и министр обороны Бени Ганц полностью отказались от публичной борьбы против ядерной сделки с Ираном.

«В течение 12 лет мы решительно боролись за эту сделку и даже заставили США выйти из нее. Но за единственный год своего пребывания у власти Лапид и Ганц ослабили бдительность и позволили США и Ирану заключить ядерную сделку, которая ставит под угрозу наше будущее», — заявил экс-глава правительства.

Он также обвинил Лапида в том, что тот не смог публично оспорить эти усилия в Конгрессе, в ООН или в иностранных СМИ, а «проснулся слишком поздно», после того как в переговорах был достигнут значительный прогресс.