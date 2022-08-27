Тбилиси охватили пожары

Cразу несколько пожаров вспыхнули в Тбилиси и в его окрестностях в воскресенье, 28 августа, пишет «Новости-Грузия».

Первые сообщения поступили о том, что горит лес в одном из районов столицы. Практически одновременно стало известно, что горит трава и кустарник за кладбищем в другом районе, а потом пошли сообщения о лесном пожаре на въезде в город.

Вечером стало известно еще об одном пожаре - в самом городе, в столичном районе Самгори.

По данным СМИ, запах гари, дым и пепел в воздухе — почти по всему Тбилиси. В воздухе вертолеты и противопожарный самолет Турции.