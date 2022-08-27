Драма в Сараево: финал Азербайджан - Франция на чемпионате мира

В столице Боснии и Герцеговины - Сараево завершился юношеский чемпионат мира по дзюдо.

В последний день соревнований прошел командный турнир. Сборная Азербайджана, состоящая из шести человек, сначала со счетом 4:1 одолела боснийцев, в четвертьфинале была побеждена Канада – 4:2, а в полуфинале наши юные дзюдоисты взяли верх над Украиной – 4:3.

В финале сборной Азербайджана противостояла Франция. Из-за травмы, полученной в полуфинальной схватке, в решающем матче не смогла выступить Фидан Ализаде, выступающая в весовой категории до 63 кг. В результате наша команда начала финал, проигрывая 0:1. Несмотря на это, сборной Азербайджана удалось сравнять счет. По итогам шести поединков счет был 3:3.

Согласно регламенту, в таких случаях проводится решающая схватка. Весовая категория определяется жребием. Увы, сборной Азербайджана не повезло: поединок за золото должен был пройти в весе до 63 кг, где у нас не было представительницы. В результате Франция без борьбы победила со счетом 4:3.

Ранее в индивидуальных соревнованиях азербайджанские дзюдоисты завоевали серебро и две бронзы.