Чем Азербайджану угрожает крепкий доллар? экономика должна быть экономной
Haqqin.az уже писал, что Федеральная резервная система (ФРС) США намерена продолжать увеличивать учетную ставку, что неминуемо приведет к дальнейшему укреплению курса доллара. Другой вопрос, как такая политика отразится на американской экономике? Специалисты убеждены, что рост курса американской валюты грозит серьезными проблемами для финансовой системы каждой страны в отдельности и мировой экономики - в целом.
Уже в прошлом месяце доллар укрепился настолько, что впервые за двадцать лет сравнялся с курсом евро. Причина – очередное повышение учетной ставки, с помощью которого Центробанк США пытается сдержать рост цен в стране. Сейчас ставка находится на уровне 2,25-2,5 процента, однако глава ФРС Джером Пауэлл уже подтвердил, что регулятор продолжит повышать ставку, поскольку в результате доллар становится привлекательным для инвесторов и стабильно укрепляется. За последний год он вырос относительно валют главных торговых партнеров США на 15 процентов.
И если для Соединенных Штатов ситуация выглядит весьма привлекательно, то для остальных стран все далеко не так однозначно. Дело в том, что крепкий доллар удорожает импорт товаров, не говоря уже о том, что государственный долг многих стран исчисляется именно в долларах, вследствие чего они вынуждены платить по долгам больше.
Помимо того, укрепление доллара приводит к массовому отказу инвесторов от валют других стран, которые, соответственно, дешевеют, что влечет за собой убытки для их владельцев - частных трейдеров, крупных фондов и банков.
Правда, ситуация может измениться, если администрация Джо Байдена признает нынешний спад экономики «технической рецессией», что может существенно ослабить доллар и отпугнуть инвесторов.
Но власти США от этого шага пока воздерживаются.
Тем временем, по сравнению с другими ведущими мировыми валютами доллар только в этом году вырос уже более чем на 10 процентов. Обеспокоенные глобальной рецессией инвесторы стали спешно накапливать долларовые запасы, считая американскую валюту наиболее безопасным убежищем в неспокойные времена рецессии.
Привлекательности доллару добавляет также агрессивная кампания ФРС по повышению процентных ставок в целях сдерживания инфляционных процессов. Что в результате сделало американские инвестиции намного привлекательнее, поскольку теперь они предлагают вкладчикам более высокую прибыль. Это, безусловно, хорошо, скажем, для американских туристов, путешествующих по Европе или Дальнему Востоку, но очень плохо практически для любой другой страны мира.
В прошлом месяце мы наблюдали, как нехватка долларов в Шри-Ланке привела к самому тяжелому за всю историю островного государства экономическому кризису, вынудившему президента Шри-Ланки покинуть свой пост. В конце июля до рекордно низкого уровня по отношению к доллару упала пакистанская рупия, поставив страну на грань дефолта, а Египет, пострадавший от роста цен на продовольствие, столкнулся с истощением запасов долларов и оттоком иностранных инвестиций. В результате, всем этим странам пришлось обратиться за помощью к Международному валютному фонду.
Потрясения на развивающихся рынках могут распространиться на финансовую экосистему и вызвать широкий спектр побочных эффектов. Тунис с трудом справляется со своими бюджетными потребностями, у Ганы и Кении наблюдается высокая долговая нагрузка, Сальвадор в начале следующего года должен выплатить все долги по облигациям, а Аргентина все еще не может оправиться после валютного кризиса 2018 года.
По оценкам МВФ, 60 процентов государств с низким уровнем доходов испытывают сегодня серьезные проблемы по своим долговым обязательствам, тогда как еще десять лет назад в таком состоянии находились всего лишь 20 процентов стран.
В то же время высокие цены на нефть, газ и цветные металлы ощутимо помогают странам, являющимся крупными экспортерами этих продуктов, обеспечивать стабильный приток долларов в государственную казну.
В число таких государств входит и Азербайджан.
Правда, высокие цены на нефть и нефтяные продукты создают немалые проблемы Центробанку нашей страны, который уже не первый месяц преодолевает давление, оказываемое растущими объемами поступающей иностранной валюты. Но регулятор справляется со своей задачей, поскольку еще задолго до ФРС США стал повышать учетную ставку, что помогло ему сохранить баланс на азербайджанском валютном рынке.
Учитывая, что около половины международной торговли осуществляется в долларах, затраты производителей и малых предприятий, полагающиеся на импортные товары, непрерывно растут. Правительства, которым предстоит погасить свои долги в долларах, могут столкнуться с очень серьезными проблемами, особенно, если их валютные резервы подойдут к концу. В этой ситуации многое будет зависеть от двух крупнейших экономик мира - США и Китая. Но если эти локомотивы мирового производства начнут пробуксовывать и глохнуть, то развивающиеся рынки столкнутся с резким оттоком инвестиций.
С одной стороны, очень не хочется верить в реальность этой апокалиптической картины, но с другой, к ней, увы, надо быть готовыми.