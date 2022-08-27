Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:07

Haqqin.az уже писал, что Федеральная резервная система (ФРС) США намерена продолжать увеличивать учетную ставку, что неминуемо приведет к дальнейшему укреплению курса доллара. Другой вопрос, как такая политика отразится на американской экономике? Специалисты убеждены, что рост курса американской валюты грозит серьезными проблемами для финансовой системы каждой страны в отдельности и мировой экономики - в целом. Уже в прошлом месяце доллар укрепился настолько, что впервые за двадцать лет сравнялся с курсом евро. Причина – очередное повышение учетной ставки, с помощью которого Центробанк США пытается сдержать рост цен в стране. Сейчас ставка находится на уровне 2,25-2,5 процента, однако глава ФРС Джером Пауэлл уже подтвердил, что регулятор продолжит повышать ставку, поскольку в результате доллар становится привлекательным для инвесторов и стабильно укрепляется. За последний год он вырос относительно валют главных торговых партнеров США на 15 процентов.

И если для Соединенных Штатов ситуация выглядит весьма привлекательно, то для остальных стран все далеко не так однозначно. Дело в том, что крепкий доллар удорожает импорт товаров, не говоря уже о том, что государственный долг многих стран исчисляется именно в долларах, вследствие чего они вынуждены платить по долгам больше. Помимо того, укрепление доллара приводит к массовому отказу инвесторов от валют других стран, которые, соответственно, дешевеют, что влечет за собой убытки для их владельцев - частных трейдеров, крупных фондов и банков. Правда, ситуация может измениться, если администрация Джо Байдена признает нынешний спад экономики «технической рецессией», что может существенно ослабить доллар и отпугнуть инвесторов. Но власти США от этого шага пока воздерживаются. Тем временем, по сравнению с другими ведущими мировыми валютами доллар только в этом году вырос уже более чем на 10 процентов. Обеспокоенные глобальной рецессией инвесторы стали спешно накапливать долларовые запасы, считая американскую валюту наиболее безопасным убежищем в неспокойные времена рецессии. Привлекательности доллару добавляет также агрессивная кампания ФРС по повышению процентных ставок в целях сдерживания инфляционных процессов. Что в результате сделало американские инвестиции намного привлекательнее, поскольку теперь они предлагают вкладчикам более высокую прибыль. Это, безусловно, хорошо, скажем, для американских туристов, путешествующих по Европе или Дальнему Востоку, но очень плохо практически для любой другой страны мира.

В прошлом месяце мы наблюдали, как нехватка долларов в Шри-Ланке привела к самому тяжелому за всю историю островного государства экономическому кризису, вынудившему президента Шри-Ланки покинуть свой пост. В конце июля до рекордно низкого уровня по отношению к доллару упала пакистанская рупия, поставив страну на грань дефолта, а Египет, пострадавший от роста цен на продовольствие, столкнулся с истощением запасов долларов и оттоком иностранных инвестиций. В результате, всем этим странам пришлось обратиться за помощью к Международному валютному фонду. Потрясения на развивающихся рынках могут распространиться на финансовую экосистему и вызвать широкий спектр побочных эффектов. Тунис с трудом справляется со своими бюджетными потребностями, у Ганы и Кении наблюдается высокая долговая нагрузка, Сальвадор в начале следующего года должен выплатить все долги по облигациям, а Аргентина все еще не может оправиться после валютного кризиса 2018 года. По оценкам МВФ, 60 процентов государств с низким уровнем доходов испытывают сегодня серьезные проблемы по своим долговым обязательствам, тогда как еще десять лет назад в таком состоянии находились всего лишь 20 процентов стран. В то же время высокие цены на нефть, газ и цветные металлы ощутимо помогают странам, являющимся крупными экспортерами этих продуктов, обеспечивать стабильный приток долларов в государственную казну.