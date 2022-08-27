Мэр Мелитополя: В городе слышны взрывы и автоматные очереди

«В подконтрольном российским войскам Мелитополе раздаются громкие взрывы и автоматные очереди». Об этом в своем Telegram написал мэр города Иван Федоров.

«Прямо сейчас вражеские автоматные очереди и взрывы в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища. Так громко, что слышно даже в соседних поселках - Тамбовце и Мирном. По предварительной информации россияне уже в течение 30 минут безуспешно пытаются сбить наш беспилотник», – рассказал Федоров.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о взрывах в Мелитополе.