В Херсоне убит депутат-коллаборант

«В Херсонской области убит коллаборант, бывший нардеп от правящей партии Алексей Ковалев». Об этом написал советник главы Херсонской области Сергей Хлань.

«Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего министра сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили», - написал он.

В правящей партии Украины «Слуга народа» информацию подтвердили.

Отметим, что в мае нынешнего года Ковалева исключили из фракции «Слуга народа». Затем он признался, что сотрудничает с российскими военными в Херсонской области.