В Украине рассказали об уничтоженных российских «Ураганах» и «Панцирях»
Начинается 187-й день российского вторжения в Украину. В утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины говорится, что армия РФ пытается наступать на отдельных участках фронта – в Донецкой, Луганской области и на юге Украины, но, по данным ведомства, пока безуспешно.
Последние дни участились обстрелы Запорожья. Украинское командование отмечает активное использование Россией разведывательных беспилотников.
За воскресенье, согласно отчету украинского оперативного командования «Юг», авиация Украины нанесла на южном фронте 8 ударов по опорным пунктам и скоплению живой силы россиян, вооружения и техники. Уничтожены 2 беспилотника, танк Т-72, РСЗО «Ураган», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», артиллерийско-минометная установка «Нона-С», станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники, убиты 41 российских военных.
Россияне дважды наносили удары по городу Николаев из РСЗО «Смерч», что привело к пожару элеватора, повреждению других объектов инфраструктуры. Вечером по промышленной инфраструктуре Николаева совершен удар из «Урагана». Неоднократно был обстрелян Никопольский район из систем залпового огня «Град» и тяжелой ствольной артиллерией, погибла женщина, ранены еще три гражданских лица. Также из «Градов» обстреляна Зеленодольская община под Кривым Рогом, говорится в сообщении командования.