«Этот день настал»: миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи сейчас уже в пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС позже на этой неделе", - написал Гросси в Twitter.

По данным NYT, в состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши и Литвы, которых Украина считает дружественными, но также представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим подозрением из-за их дружеских отношений с Москвой. Другие члены – из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с Кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония.