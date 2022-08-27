НАТО вмешается в конфликт Турции и Греции

Анкара намерена обратиться в НАТО в связи с тем, что греческие военные навели комплекс ракеты из системы С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции, сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком Минобороны.

28 августа телеканал CNN Türk сообщил со ссылкой на источники в Минобороны Турции, что греческая сторона на острове Крит задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких самолетов-разведчиков F-16.

По данным источника Yeni Şafak, данные по инциденту будут обсуждаться с турецкими коллегами по НАТО и с США. «На нас давят по С-400, но Греция активно использует С-300. Когда мы указали на это, нам сказали: «Не используется, хранится в ангарах, используется только на учениях». Но оказалось, что это неправда», - отметил собеседник издания.