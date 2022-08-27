Разведка Британии: Шойгу впал в немилость

Британская разведка рассказала о проблемах у министра обороны РФ Сергея Шойгу, который из-за отсутствия успехов на поле боя якобы оказался в немилости у президента Владимира Путина. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В частности, разведка вспоминает сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.

"Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сводке Минобороны Британии.