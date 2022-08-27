Прибалтика предложила новые санкции против России

Эстония, Литва и Латвия предложили Еврокомиссии свои варианты санкций против России для восьмого пакета. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает Welt.

«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций - ред.) был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», - рассказал министр.

Параллельно с этим страны Балтии работают над закрытием шенгенской зоны для россиян на общеевропейском уровне. Эстония уже закрыла въезд в республику для россиян с эстонскими шенгенскими визами.