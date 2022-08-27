Два смертельных ДТП в Баку

В Баку в поселке Сахиль произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Report сообщает, что автомобиль Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился Алгыш Аманов, слетел с дороги и опрокинулся. В результате скончалась находившаяся в автомобиле мать водителя Мелек Велиева. Другая пассажирка - Сулейманова Марифат получила телесные повреждения различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК.

Кроме того, в Баку на улице Кероглу Рагимова неизвестный насмерть сбил пешехода. Водитель, чья личность пока не установлена, за рулем Toyota Prius насмерть сбил на пешеходном переходе 30-летнего Нураддина Мамедли, после чего скрылся с места происшествия. В Наримановском РУП возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса. Проводится расследование.