Талибы: США атакуют через Пакистан

Пакистан позволяет Соединенным Штатам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов в Афганистане. Об этом заявил и. о. главы афганского Министерства обороны Балиба Мохаммад Якуб, пишет The Hill.

«По нашей информации, беспилотники проникают через Пакистан в Афганистан, они используют воздушное пространство Пакистана. Мы просим Пакистан не использовать свое воздушное пространство против нас», - заявил и. о. министра на пресс-конференции в Кабуле.

МИД Пакистана выразил «глубокую озабоченность» из-за этих обвинений. «В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам афганский министр, такие предположения вызывают глубокое сожаление и противоречат нормам ответственного дипломатического поведения», - ответило ведомство.

Исламабад призвал Кабул не допускать использовать территорию Афганистана для терроризма против какой-либо страны.