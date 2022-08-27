В Швеции заявили о сложных переговорах с Турцией

Переговоры Швеции и Турции по процессу членства в НАТО затруднились после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг террористической Рабочей партии Курдистана. Об этом 28 августа заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью изданию Aftonbladet.

«Переговоры НАТО с Турцией стали еще более трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг РПК. Турецкие СМИ постоянно освещают это и подобные события. По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства», - приводит ее слова турецкая газета Sabah.

По словам Линде, заседание должно было пройти в Швеции, затем его перенесли в Финляндию по ряду практических соображений. «Была рассмотрена работа, проделанная по реализации этого соглашения, которое связано с более тесным сотрудничеством в борьбе с терроризмом», - добавила она.

Ранее глава МИД Финляндии заявил, что Анкара не выдвигала новых требований в ходе переговоров 26 августа. «Мне неизвестно о каких-либо новых требованиях со стороны Турции», - рассказал министр, отметив, что переговоры с турецкими дипломатами прошли в благоприятной обстановке.