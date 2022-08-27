Обвиняемым в «Тертерском деле» продлили срок ареста

Срок меры пресечения в виде ареста в отношении арестованных по «Тертерскому делу» 6 человек – Нифталиева Рашида Агашариф оглу, Микаилова Руслана Магомедали оглу, Машыева Санана Сахавет оглу, Гахраманова Джабира Бабахан оглу, Алиева Эльчина Калам оглу и Мамедова Интигама Шариф оглу продлен на 3 месяца.

В связи с этим в Бакинском военном суде ходатайства были рассмотрены в отдельности и мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении каждого из 6 человек, продлена на 3 месяца.

Отметим, в ходе расследования уголовного дела были выявлены факты применения пыток, незаконного лишения свободы и злоупотребления служебным положением со стороны Нифталиева Рашида Агашариф оглу, Микаилова Руслана Магомедали оглу, Машыева Санана Сахавет оглу, Гахраманова Джабира Бабахан оглу, Алиева Эльчина Калам оглу и Мамедова Интигама Шариф оглу, поэтому они были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статьям УК 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2, 341.2.3 (превышение должностных полномочий) и 128 (умышленное причинение незначительного ущерба здоровью), суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.

Кроме того, скрывавшийся от следствия Азизов Полад Сейфаддин оглу объявлен в розыск.