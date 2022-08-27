Турция в разы повысит плату за проход через проливы

Турция пересчитает цены за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Ожидается, что они будут повышены в пять раз, пишет газета Sabah.

«Упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году», - говорится в статье.

Постановление с новыми ценами начнет действовать 7 октября 2022 года. Благодаря изменениям годовой доход Турции увеличится на $200 млн. Сейчас государство зарабатывает на проливах $40 млн в год.

Турецкая республика воспользуется своими правами управления проливами, которые закреплены в Конвенции Монтрё о статусе проливов 1936 года. Согласно ей, расположенные у берегов Черного моря страны должны уведомлять Анкару заранее, чтобы получить возможность проводить через проливы в обычное время свои военные корабли любого класса. При этом для военных кораблей нечерноморских держав введены значительные ограничения по классу и тоннажу.