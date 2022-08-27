Германия и Дания нашли альтернативу российскому газу

Германия и Дания нашли вариант получения альтернативной энергии, который может заменить российский газ и обеспечить Европу энергоресурсами. Решением может стать «Энергетический остров Борнхол» - ветроузел в Балтийском море, пишет Bloomberg.

Немецко-датский ветроузел сможет вырабатывать более 3 ГВт в сутки с помощью генерации энергии, получаемой от ветров, которые всегда сильны в Балтийском море. «Впервые в Европе две страны сотрудничают в таком проекте», - заявил министр энергетики и заместитель канцлера Германии Роберт Хабек.

Авторы проекта указали, что для его реализации потребуется инвестировать €9 млрд. €3 млрд из них пойдут на инфраструктуру, €6 млрд потратят на строительство морского ветропарка. Ветроузел сможет связать несколько ветряных парков и распределить производимую ими энергию между двумя странами. «Энергетический остров Борнхол» начнет работать в 2030 году, его энергией смогут пользоваться 4,1 млн домохозяйств.