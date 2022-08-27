Лачин, Забух и Сус очищают от мин

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии выполняют задачи по инженерному обеспечению в городе Лачин, селах Забух и Сус. Работы по очистке этих территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов выполняются высокопрофессионально, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, основные усилия направлены на обнаружение и обезвреживание взрывчатых веществ и мин-ловушек, изготовленных комбинированно кустарным способом. При выполнении работ строго соблюдаются правила техники безопасности, отметили в военном ведомстве.