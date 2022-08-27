Иранская нефть выходит из тени

Вблизи Китая, у берегов Сингапура и в Персидском заливе стоят танкеры с 93 млн баррелей иранской нефти. Еще десятки миллионов хранятся в хранилищах, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Kpler.

Вся это нефть готова к отправке на мировые рынки в случае возобновления ядерной сделки между Соединенными Штатами и Ираном.

Эксперты утверждают, что Тегеран готовится заполнить пустоту на европейском рынке, которая образовалась после отказа Европы от российской нефти. Аналитики также уверены, что Тегеран поборется за азиатские рынки, где сейчас доминирует Россия.