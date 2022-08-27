В сети Kontakt новый учебный год стартует со скидками до 50%
До начала учебного года остались считанные дни. А вы готовы к возвращению в школу? Для полного обновления до 15 сентября приходите в магазины сети Kontakt и получите шанс воспользоваться скидками до 50% при наличных покупках.
Воспользоваться этой акцией смогут не только те, кто делает покупки наличными, но и те, кто предпочитает покупки в рассрочку. Ведь именно в Kontakt можно купить смартфоны и планшеты в рассрочку на 12 месяцев без процентов, без первоначального взноса, ноутбуки – на 15 месяцев, телевизоры, бытовую технику, домашний текстиль – 18 месяцев, а мебель – на 24 месяца без процентов, без первоначального взноса и комиссии.
Давайте вместе рассмотрим некоторые из предложений:
- Ноутбук Lenovo с 1 ТБ встроенной памяти — это то, что нужно для начала нового учебного года. Вы можете купить этот ноутбук с диагональю экрана 15,6 всего за 499 манатов вместо 790 наличными и пользоваться им как дома, так и в университете, готовить презентации на занятия.
- Паровой утюг Hoffmann мощностью 2000 Вт поможет вам быстро привести одежду в порядок. Основание модели изготовлено из керамики. Утюг оснащен противокапельной системой и предлагается с невероятной скидкой всего за 19 манатов вместо 60.
- Стиральная машина Toshiba вместимостью 6 кг стоит со скидкой всего 659 манатов вместо 900. Вы можете доверить чистку своей одежды машине Toshiba с 12 программами и посвятить свое время учебе.
- Заплатив всего 46 манатов в месяц, в новом учебном году вы сможете воспользоваться красочными возможностями смартфона XiaomiNote 11. Модель оснащена экраном диагональю 6,43 дюйма, 4 основными камерами (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) и встроенным накопителем на 128 Гб.
- Читать ленту новостей и смотреть видео на YouTube в открывшемся небольшом окне. Все это возможно с планшетом SamsungGalaxyTabA7 Lite с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Энергия батареи емкостью 5100 мАч при стандартном использовании хватает на 2 дня.
- Это предложение сможет привлечь внимание не только студентов, но и преподавателей. Ведь цветной принтер Canon c функциями печати, копирования, сканирования представлен в сети «Kontakt» всего за 27 манатов в месяц. У этой модели 4 картриджа.
Итак, не теряя времени, спешите в магазины сети Kontakt. Для дополнительной информации звоните по номеру *6060.