«Оползень» в Баку вызвали случайно

Произошедший сегодня сход пласта земли со склона на улице Гурбана Халилова в Ясамальском районе Баку не является оползнем. Об этом сказал журналистам начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, сход небольшого пласта земли на дорогу произошел в результате обильного полива во дворе частного дома на склоне. Соответствующая структура уже устранила последствия произошедшего.

«Называть это оползнем было бы неправильно. В данном районе нет динамики развития даже мелких, локальных оползневых процессов», - сказал начальник службы.