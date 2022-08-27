Известная компания уходит из России после 130 лет работы
Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, начавший работать в России еще в 1893 году, установивший в Кремле первый телефон для императора Николая II, а затем национализированный при большевиках, решил окончательно уйти с российского рынка. Компания закроет представительство до конца 2022 года, всех сотрудников уволят, пишут российские СМИ со ссылкой на источники на рынке.
Речь идет о полном прекращении обслуживания российских клиентов: техподдержка на сетях операторов связи также будет недоступна.
В Ericsson подтвердили, что компания будет постепенно сворачивать деятельность в РФ «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Там пообещали оказать «финансовую и социальную» поддержку сотрудникам.
Компания объявила о приостановке бизнеса в России 11 апреля из-за начавшейся войны в Украине и последовавших за этим санкций. Сотрудников офиса отправили в оплачиваемый отпуск. Поставки продукции в Россию Ericsson заморозил еще в феврале. Компания работала с крупнейшими российскими операторами. Из-за ухода Ericsson операторам грозят проблемы с комплектующими для базовых станций. Получить их от шведского производителя теперь будет невозможно. У операторов пока есть ранее приобретенные комплекты, однако запасы не безграничны, говорят в «Ростехе».