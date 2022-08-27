Известная компания уходит из России после 130 лет работы

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, начавший работать в России еще в 1893 году, установивший в Кремле первый телефон для императора Николая II, а затем национализированный при большевиках, решил окончательно уйти с российского рынка. Компания закроет представительство до конца 2022 года, всех сотрудников уволят, пишут российские СМИ со ссылкой на источники на рынке.

Речь идет о полном прекращении обслуживания российских клиентов: техподдержка на сетях операторов связи также будет недоступна.