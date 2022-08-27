13 обвиняемых в тяжких преступлениях экстрадировали в Азербайджан

За шесть месяцев этого года в Азербайджан экстрадировали 13 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщили в понедельник в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, за первое полугодие были расширены связи с соответствующими органами зарубежных стран и международными организациями. В результате мер, проведенных Управлением международного правового сотрудничества Генпрокуратуры, были экстрадированы 13 обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.