Стрельба в торговом центре в США: есть погибшие

28 августа в американском штате Орегон из-за стрельбы погибли три человека, включая нападавшего, сообщает CNN.

Стрельба началась около 19:00 по местному времени возле торгового центра Safeway в городке Бенд. «Стрелок открыл стрельбу на парковке торгового центра из винтовки типа AR-15. После этого он вошел в продуктовый магазин Safeway, где застрелил двух человек», - заявил шеф полиции Бенда Майк Кранц.

Еще один человек был ранен, сейчас он находится в больнице.

Когда полицейские прибыли на вызов, они обнаружили нападавшего в магазине, он был мертв. Рядом с ним лежала винтовка и дробовик. В полиции заявили, что правоохранители не открывали стрельбу.