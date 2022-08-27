В Армении нашли убийцу гражданина Индии

Следственный комитет Армении заявил о том, что убийство 27-летнего гражданина Индии, совершенное 28 августа в Ереване, раскрыто.

По данным ведомства, подозреваемый в совершении убийства задержан – это 45-летний гражданин Индии. Он уже дал признательные показания, назначены судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы.

По версии следкома, примерно в два часа ночи 28 августа между 27-летним и 45-летним гражданами Индии возник спор на бытовой почве, во время которого последний нанес молодому человеку несколько ударов по лицу металлическим прутом, в результате чего он скончался.

Напомним, что 28 августа в Ереване было обнаружено тело гражданина Индии, а также металлический прут со следами крови. По информации сайта, убитый был гражданином Индии и учился в одном из вузов Еревана.