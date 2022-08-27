Мустафа Джемилев: Путин уговаривал Эрдогана не участвовать в саммите «Крымской платформы»

Президент РФ Владимир Путин пытался отговорить мировых лидеров от участия в саммите «Крымской платформы». В частности, российский президент уговаривал отказаться от этой идеи лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое заявление в интервью изданию «Крым.Реалии» сделал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По словам Джемилева, Нигер и Республика Конго в последний момент отказались от саммита. В саммите планировала участвовать и Гана, однако по «техническим причинам» не смогла.

Лидер крымских татар отметил, что российский президент якобы уговаривал президента Турции Эрдогана отказаться от участия в «Крымской платформе», а взамен пообещал открыть поток туристов в Турцию. «Мне рассказывали, что Путин говорил Эрдогану: мол, откроем поток туристов, расширим торговлю, лишь бы Турция не участвовала в саммите. А Эрдоган сказал: «Там же мои родственники живут, я потом скажу им, что обменял их на туристов? И потом Украина - наш сосед, а по Корану соседи должны друг другу помогать». И в этот раз он сам выступил с хорошей речью», - сообщил Джемилев.