Армия Украины прорвала первую линию обороны россиян под Херсоном

Сепаратисты Донбасса отошли со своих позиций в Херсонской области Украины (с конца февраля 2022 года большая часть области захвачена РФ), а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Сообщение оперативной группировки «Каховка» распространили украинские СМИ.

«109-й полк «ДНР» отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя», - говорится в сообщении.