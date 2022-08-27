Газовый кризис в Европе затянется

Газовый кризис в Европе может продлиться несколько лет. Об этом заявил генеральный директор нефтяной компании Shell Бен ван Берден, пишет Reuters.

«Европа столкнулась с нехваткой газа. Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения», - заявил гендиректор.

Уже сейчас цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу кубометров. Эксперты допускают, что зимой цены вырастут до $4000-5000. Многие домохозяйства в Европе готовятся к экстремально высоким счетам за электричество этой зимой.