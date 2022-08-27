Раиси: убийства Израилем иранских ученых не остановят нас

Атомная программа является правом Тегерана, убийства Израилем иранских ученых не остановят ее развитие, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

"Ядерная программа - это право Ирана. Никто не может его у нас отобрать", - сказал Раиси, отметив, что "угрозы Израиля не сработали и не сработают".

"Убийства ученых-ядерщиков и наших героев были направлены на то, чтобы мы остановили [атомную программу], но мы этого не сделали, - отметил он. - Никакие действия Израиля нас не остановят", приводят российские СМИ слова Раиси.

За последние годы в Иране было совершено несколько покушений на иранских ученых, занимавшихся развитием иранской ядерной программы, включая убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года.