Ульвия Худиева, собкор 13:24

«На территории Ясамальского района будут снесены кварталы трущоб, возведенные еще в советское время на улице Шафаята Мехтиева и проспекте Гусейна Джавида», - сообщили корреспонденту haqqin.az жители этих кварталов. Речь идет о ветхих строениях, расположенных неподалеку от станции метро «Эльмляр академиясы». Примечательно, что ранее часть этих трущоб уже была снесена и на их месте появились многоэтажные жилые дома.

Отметим, что информация о предполагаемом сносе упомянутых кварталов была с настороженностью встречена жильцами многоэтажных домов. Их беспокойство связано с тем, что и без того перенаселенный район будет загружен очередными новостройками, что приведет к транспортному и коммунальному коллапсу. В частности, жильцы многоэтажных зданий жалуются на отсутствие зеленых зон и хроническую нехватку парковочных мест. Для них появление любой новостройки или коммерческого объекта только усугубляет и без того малоприятную ситуацию, когда приходится часами искать парковку. Одна из жительниц дома на улице Шафаята Мехтиева, бывший депутат и журналист Лала Аббасова заявила в разговоре с корреспондентом haqqin.az, что местные жители не против сноса трущоб, которые портят внешний облик столицы. Но вместе с тем они опасаются, что появившиеся на их месте «высотки» еще больше усилят атмосферу скученности и тесноты. По словам Лалы, все жители хотели бы, чтобы на месте снесенных трущоб появились парки и центры отдыха. «Я живу в этом районе уже 12 лет, - рассказала Аббасова. - Кварталы, расположенные справа и слева от нашего дома, будут снесены. Предполагается, что на их месте возведут многоэтажные дома. А это значит, что зеленых зон, мест для отдыха детей и стариков будет еще меньше».

В свою очередь, большая часть жильцов трущоб с нетерпением ждет дня переселения. Местная жительница Раиса Новрузова заявила haqqin.az, что разговоры о сносе их домов ходят многие годы. Именно по этой причине жители не спешат их ремонтировать несмотря на то, что дома, в каждом из которых живут по восемь-десять человек, находятся в аварийном состоянии. «Крыша в моем доме рушится, стены все в трещинах, - рассказывает Новрузова. - У нас нет возможности переехать в другое место. И если бы представители компании не тянули с оформлением документов, я бы была готова переселиться хоть завтра…» Впрочем, есть и такие жильцы, которые даже слышать не хотят о переселении. Речь идет о тех, кто сделал ремонт, наладил быт, является владельцем дома с просторным двором и не хочет переселяться из центра города. Несколько лет назад переселенные из других районов жильцы получили компенсацию из расчета 1.500 манатов за квадратный метр. Но часть жителей этих кварталов говорит, что не согласна переселяться даже за компенсацию в 2.000 манатов. Некоторые отказываются от компенсации и требуют взамен квартиру в будущих новостройках, на что не соглашаются представители строительных компаний.