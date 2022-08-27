МЧС продолжает бороться с пожаром в Масаллы
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает принимать срочные меры по тушению пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом близ села Мамедоба Масаллинского района.
Ведомство отмечает, что сложный рельеф, высокая температура воздуха и ветер усложняют тушение пожара, но борьба с огнем ведется непрерывно.
«В тушении пожара участвуют соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и два вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местных органов исполнительной власти.