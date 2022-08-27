Украинцы уничтожили почти все мосты в Херсонской области
В Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы, говорится в сообщении оперативной группировки войск (ОГВ) «Каховка».
«Ситуация на временно оккупированной территории Херсонской области крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все крупные мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались только пешеходные переходы», - цитируют украинские СМИ сообщение оперативной группировки.
По данным украинских военных, российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма.