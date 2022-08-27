Цены на газ в Европе снижаются

Цены за тысячу кубометров газа упала до $3050 из-за быстрой заполняемости хранилищ в Европе, пишет Bloomberg.

Несколько европейских стран заполнили свои газовые хранилища на 79,36% на два месяца раньше крайнего срока, сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE). С задачей справились Бельгия, Дания, Испания, Италия, Польша, Франция, Швеция. Германия тоже в шаге от нужных объемов.

«Октябрьский показатель хранения в 85 процентов должен быть достигнут к началу сентября», - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

На фоне этих новостей биржевые цены на газ пошли вниз. В частности, газовый фьючерс на нидерландском хабе TTF продавался за $3050 за тысячу кубометров.