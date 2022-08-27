Армия Украины начала бои за Херсон обновлено
В городе Новая Каховка под Херсоном, также занятом российскими войсками, объявлена тревога, люди уходят в бомбоубежища. Глава оккупационной администрации Владимир Леонтьев сказал российским СМИ, что за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов.
А так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов назвал наступление ВСУ на Херсон «фейком украинской пропаганды», которые якобы изображают наступление, чтобы «продемонстрировать активность западным хозяевам». Кирилл Стремоусов, называющий себя «заместителем» главы новой «военно-гражданской администрации» региона, заявил, что сообщения украинских СМИ о наступлении ВСУ на Херсон недействительны. «Это фейк. Наступление ВСУ - это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», - утверждает Стремоусов.
В то же время мэр города Николаев Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве и Херсоне раздаются мощные взрывы, местное население призывают находиться в укрытиях.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о плотном обстреле центра города: «Есть еще выходы ракет. Не выходим из хранилища».
* * * 15:53
Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне достаточно давно подтягивали свои силы и собирали свои резервы. «Но наши предыдущие мероприятия, то, что мы назвали огневым контролем над логистикой врага, дали свои результаты: уничтожены склады с боезапасом, уничтожены сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны - это все, безусловно, ослабило врага, но мы не питаем пустых надежд, понимая, что враг достаточно мощный, и даже то, что он где-то имеет моральную дестабилизацию в своих войсках, может быть использовано нами в нашу пользу, а ведь расслабляться еще рано», - заявила Гуменюк.
Она также отметила, что вся информация о боевых действиях должна находиться в тишине. «Новость есть, она всех вдохновила, дальше надо набраться терпения и понять правила и последовательность действий воинских подразделений», - добавила Гуменюк.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что бои проходят не только в одном направлении, а по всей линии фронта. «Это абсолютно логичное начало деоккупации после подготовительных действий, проводимых нашими ВСУ в последний месяц. Совершенно последовательное начало как раз контрнаступательных действий и деоккупации Херсонской области», - заявил Хлань, подчеркнув, что «мы все ждем хороших новостей - деоккупации Херсона и Херсонской области».
Ведущий CNN Джим Шутто сообщает, что Украина начала «прощупывание" линии фронта на южном направлении. «Украинские силы начали операции по «прощупыванию" на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, проинформированные о разведданных. США считают, что будущее контрнаступление будет включать воздушные и наземные операции", - сообщил он.
* * * 15:25
Вооруженные силы Украины заняли поселок Сухой Ставок Херсонской области. Украинские СМИ пишут, что об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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В понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон, говорится в сообщении заместителя начальника Одесской районной военной администрации Алексея Мацулевича в Telegram.
"Официально. Начались бои за город Херсон!", - написал он.