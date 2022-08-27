Посол Вилаят Гулиев критикует цены в Баку: «За 10 манатов в Варшаве можно заказать полноценный завтрак»

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине, экс-министр иностранных дел Азербайджана Вилаят Гулиев выступил с критикой высоких цен в заведениях общественного питания в Баку.

«В центре Варшавы можно заказать полноценный и разнообразный завтрак за 10 манатов (25 злотых, или 6 долларов), выбрав один из пяти вариантов. Кроме того, кофе или чай тоже включены в этот счет. А в центре Баку за 10 манатов можно выпить всего две чашки чая. Правда, рядом и курабия (печенье – ред.) микроскопических размеров. И потом мы жалуемся, что в нашу страну приезжает мало туристов», - написал посол.

Примечательно, что многие читатели посла в соцсетях поддержали Вилаята Гулиева и начали публиковать в комментариях чеки из бакинских ресторанов и кафе.