Встреча в формате «3+3» пройдет в Иране до конца года

«Предложенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым региональный формат «3+3» является хорошей возможностью региональным странам сообща реализовывать различные инициативы и согласовывать действия». Об этом журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

Он отметил, что следующая встреча пройдет до конца нынешнего года уже в Иране.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан подтвердил, что очередное заседание пройдет в Иране, но точные даты не назвал.