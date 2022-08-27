Россия и Иран готовят договор о сотрудничестве

Министерства иностранных дел Ирана и России обменялись проектами договора о долгосрочном и всеобъемлющем сотрудничестве. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

«Есть программа всеобъемлющего сотрудничества России и Ирана, ее первоначальным текстом обменялись министерства иностранных дел двух стран. Полагаю, мы скоро перейдем к завершающему этапу на этом направлении», - заявил он.

Иранский лидер отметил, что сотрудничество Тегерана и Москвы является стратегическим. «На повестке остается развитие коридора Север - Юг, которым мы занимаемся», - добавил он.

Сейчас страны работают над множеством совместных проектов в газовой и нефтедобывающей сферах, торговле и др.