Пресс-секретарь СГБ стал советником министра
Приказом министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева полковник Ариф Бабаев назначен на должность советника министра.
До своего назначения на этот пост Ариф Бабаев занимал должность начальника центра общественных связей Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ).
В разное время Ариф Бабаев указами президента Азербайджана Ильхама Алиева был награжден медалями «За Родину», «За военные заслуги», «За заслуги в тылу в Отечественной войне». Также приказом начальника Службы государственной безопасности Али Нагиева А.Бабаев был награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник Службы государственной безопасности» и медалью «За безупречную службу I степени».